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    Майкл Биспинг: «Клянусь богом, Хабиб выстоит 12 раундов против Мэйвезера»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Майкл Биспинг Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг уверен, что Хабиб Нурмагомедов выстоит против Флойда Мэйвезера весь 12-раундовый боксерский поединок.

    «Богом клянусь, Хабиб выстоит до конца в бою против Мэйвезера. Я не говорю, что Хабиб лучше Макгрегора в боксе: он хуже бьет и не настолько неуловим, но у него чертовски крепкая челюсть и выносливость, которой хватит на несколько дней.

    Мэйвезер никогда не вырубал соперника наглухо. Вроде бы, проделал это с Рикки Хаттоном, но я не видел. Он так и не отправил Конора в нокдаун, а Хабиб – смог. Мэйвезер победил Конора тем, что измотал – в этом был его план. Макгрегор предельно устал и начал хавать все удары, так что рефери пришлось остановить бой.

    С Хабибом такого не будет. Мэйвезер будет разбирать его весь бой, но Хабиб выстоит 12 раундов. Даже Конор был не так далек от этого», – сказал Биспинг.

    Нурмагомедов, напомним, вызвал Мэйвезера на бой после победы над Макгрегором на UFC 229.

    Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг




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