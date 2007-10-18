Флойд Мэйвезер: «Когда мы разберемся с Хабибом, я снова подерусь с Конором»

Непобедимый экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер хочет снова подраться с Конором Макгрегором.



«Макгрегор продолжает нести чушь, так что мы еще не закончили. Когда мы разберемся с Хабибом, я снова подерусь с Конором», – сказал Флойд.



В августе 2017-го Мэйвезер победил Конора Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.



Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг





