Непобедимый экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер хочет снова подраться с Конором Макгрегором.
«Макгрегор продолжает нести чушь, так что мы еще не закончили. Когда мы разберемся с Хабибом, я снова подерусь с Конором», – сказал Флойд.
В августе 2017-го Мэйвезер победил Конора Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.
Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг
Флойд Мэйвезер: «Когда мы разберемся с Хабибом, я снова подерусь с Конором»
Непобедимый экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер хочет снова подраться с Конором Макгрегором.
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