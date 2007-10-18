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    Флойд Мэйвезер: «Когда мы разберемся с Хабибом, я снова подерусь с Конором»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Непобедимый экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер хочет снова подраться с Конором Макгрегором.

    «Макгрегор продолжает нести чушь, так что мы еще не закончили. Когда мы разберемся с Хабибом, я снова подерусь с Конором», – сказал Флойд.

    В августе 2017-го Мэйвезер победил Конора Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

    Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг


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