Владимир Хрюнов: «Бой Хабиба и Флойда надо проводить следующим летом на «Лужниках»

Российский промоутер Владимир Хрюнов считает, что боксерский поединок Хабиба Нурмагомедова против Флойда Мэйвезера должен пройти в Москве.

«Бой Хабиба и Флойда надо проводить следующим летом в Москве на стадионе «Лужники» в День российского бокса. Мэйвезера реально привезти в Россию, просто нужно предоставить гонорар, сопоставимый с предыдущим боем. А у Нурмагомедова есть время до лета привести свои боксерские кондиции в порядок», – сказал Хрюнов.

Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг