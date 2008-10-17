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    Владимир Хрюнов: «Бой Хабиба и Флойда надо проводить следующим летом на «Лужниках»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Владимир Хрюнов Лужники Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Российский промоутер Владимир Хрюнов считает, что боксерский поединок Хабиба Нурмагомедова против Флойда Мэйвезера должен пройти в Москве.

    «Бой Хабиба и Флойда надо проводить следующим летом в Москве на стадионе «Лужники» в День российского бокса. Мэйвезера реально привезти в Россию, просто нужно предоставить гонорар, сопоставимый с предыдущим боем. А у Нурмагомедова есть время до лета привести свои боксерские кондиции в порядок», – сказал Хрюнов. 

    Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг

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