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    Отец Хабиба: «С Фергюсоном и Сен-Пьером готовы подраться в любое время в любой стране»

    Теги UFC Жорж Сен-Пьер легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

    Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, с кем сын может подраться в следующий раз.

    «У Макгрегора сейчас есть для подготовки год. Во-первых, у Хабиба будут санкции от четырех до шести месяцев. Мы и так должны были отдохнуть три-четыре месяца. Если дадут шесть, то что делать? Значит, нужно соглашаться с санкциями, и это не страшно. 

    Фергюсон? Сейчас есть два бойца, у которых по 11 побед. Есть легенда Жорж Сен-Пьер. И тот, и другой – в любое время в любой стране. Думаю, Фергюсон сейчас согласен на бой», – заявил Нурмагомедов-старший в интервью программе «Все на матч».

    Хабиб победил Конора болевым приемом на UFC 229 в Лас-Вегасе.

    Что ждет Хабиба и Конора после этого безумия: реванш, новый дивизион, Фергюсон?

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