Хабиб Нурмагомедов вышел на второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории

UFC опубликовала обновленный рейтинг Pound-for-Pound.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поднялся на шесть строчек и расположился на второй позиции. Конор МакГрегор опустился на восьмое место. Также стоит отметить, что чемпион в наилегчайшем весе Генри Сехудо дебютировал в топ-10.

Топ-10 UFC P4P:

1. Даниэль Кормье (чемпион в тяжелом и полутяжелом весе);

2. Хабиб Нурмагомедов (чемпион в легком весе);

3. Ти Джей Диллашоу (чемпион в легчайшем весе);

4. Макс Холлоуэй (чемпион в полулегком весе);

5. Жорж Сен-Пьер (средний вес);

6. Тайрон Вудли (чемпион в полусреднем весе);

7. Деметриус Джонсон (наилегчайший вес);

8. Конор МакГрегор (легкий вес);

9-10. Стипе Миочич (тяжелый вес);

9-10. Генри Сехудо (чемпион в наилегчайшем весе).