Хабиб Нурмагомедов вышел на второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории

UFC опубликовала обновленный рейтинг Pound-for-Pound.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поднялся на шесть строчек и расположился на второй позиции. Конор МакГрегор опустился на восьмое место. Также стоит отметить, что чемпион в наилегчайшем весе Генри Сехудо дебютировал в топ-10.
Топ-10 UFC P4P:
1. Даниэль Кормье (чемпион в тяжелом и полутяжелом весе);
2. Хабиб Нурмагомедов (чемпион в легком весе);
3. Ти Джей Диллашоу (чемпион в легчайшем весе);
4. Макс Холлоуэй (чемпион в полулегком весе);
5. Жорж Сен-Пьер (средний вес);
6. Тайрон Вудли (чемпион в полусреднем весе);
7. Деметриус Джонсон (наилегчайший вес);
8. Конор МакГрегор (легкий вес);
9-10. Стипе Миочич (тяжелый вес);
9-10. Генри Сехудо (чемпион в наилегчайшем весе).