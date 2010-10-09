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    Хабиб Нурмагомедов вышел на второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории

    Теги рейтинги UFC Жорж Сен-Пьер Генри Сехудо Тайрон Вудли Даниэль Кормье Хабиб Нурмагомедов Деметриус Джонсон Стипе Миочич Ти Джей Диллашоу Конор МакГрегор Макс Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

    UFC опубликовала обновленный рейтинг Pound-for-Pound. 

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поднялся на шесть строчек и расположился на второй позиции. Конор МакГрегор опустился на восьмое место. Также стоит отметить, что чемпион в наилегчайшем весе Генри Сехудо дебютировал в топ-10.

    Топ-10 UFC P4P:

    1. Даниэль Кормье (чемпион в тяжелом и полутяжелом весе);

    2. Хабиб Нурмагомедов (чемпион в легком весе);

    3. Ти Джей Диллашоу (чемпион в легчайшем весе);

    4. Макс Холлоуэй (чемпион в полулегком весе);

    5. Жорж Сен-Пьер (средний вес);

    6. Тайрон Вудли (чемпион в полусреднем весе);

    7. Деметриус Джонсон (наилегчайший вес);

    8. Конор МакГрегор (легкий вес);

    9-10. Стипе Миочич (тяжелый вес);

    9-10. Генри Сехудо (чемпион в наилегчайшем весе).

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