Дядя Нурмагомедова: «Мы планировали, чтобы Хабиб выступал за Украину, но не смогли этого сделать»

Алекс, дядя чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова, проживающий сейчас в Полтаве, рассказал, что боец мог получить украинское гражданство.

«Мы прикладывали максимум усилий, чтобы Хабиб получил гражданство на Украине. Мы ценим, любим и уважаем Украину и ее народ. Я скажу, что лучше народа нет.

Говорят, что родина там, где ты родился. Но я считаю, что родина там, где тебе хорошо. Мы планировали, чтобы Хабиб выступал за Украину, но не смогли этого сделать.

Почему не получилось? Этот вопрос нужно задать Бондаренко. Он был начальником ОВИРа. Его имя и отчество я не помню, а фамилию запомнил очень хорошо. Мы не раз обращались, но… Он абсолютно ничем не аргументировал отказ. Говорил: «Сдайте документы, рассмотрим».

Не знаю, как они рассматривали, но все время был отказ. И это было не один раз, а четыре или пять. Поэтому мы уже не стали больше просить. Хабиб тогда еще маленький был, у него не было паспорта.

В России он числился в финансовом техникуме. Сюда он приезжал по доверенности: отец давал мне доверенность, и я его привозил.

У Хабиба была обида из-за отказа в украинском гражданстве. Он спрашивал, почему не дают паспорт, почему они так смотрят на эту ситуацию? Я отвечал ему, что не знаю и ничего сделать не могу.

Он на свои первые бои летал из Полтавы. Выступал за клуб «Антарес-2000» – это охранная фирма Виктора Криворучко, который долгое время был его спонсором. Потом – за клуб «Combat-DOBRO» в Киеве. Руководил им Эльхан Велиев – президент федерации боевого самбо Украины. Я тогда у него был вице-президентом.

А отсюда мы уже отправили Хабиба в Россию, ему дали паспорт, и он улетел», – сказал Алекс Нурмагомедов.