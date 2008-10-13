Хабиб о раскрутке боя с Конором: «Процентов на 70 история с автобусом в Бруклине была сыграна»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о раскрутке боя с Конором МакГрегором.

«Мне было обидно, что UFC раскручивала бой так, будто он [Конор] напал на автобус [в Бруклине перед UFC 223], а я не вышел. У моей команды был такой же автобус, там было 20 человек из моей команды. Но самое интересное: UFC сказала, что на медиа-день я должен ехать один. Со мной был один человек и мой менеджер. Не знаю, UFC специально это сделала или нет? Мое мнение: процентов на 70 это было сыграно», – сказал Нурмагомедов.

Хабиб победил Конора болевым приемом в четвертом раунде на UFC 229.