Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хабиб Нурмагомедов: «Во время боя тренер Конора кричал, что я мусульманская тварь и все такое»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Диллон Дэнис Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ему кричали из угла Конора МакГрегора во время боя в Лас-Вегасе.

    «Что кричал тренер Конора (спарринг-партнер Диллон Дэнис – Sports.ru)? Да я тогда самого себя даже не слышал – такой там шум стоял. Но по выражению лица я все понимал. И раньше я их тоже слышал. И то, что писали потом СМИ, подтвердило все, что я думал. Там рядом стояли журналисты, они все слышали и писали.

    Ну что кричал… Что мусульманская тварь и все такое. Повторять не хочется. Невозможно», – сказал Нурмагомедов.

    Сразу после победы над Конором Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру ирландца Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого МакГрегора. Обоих бойцов может наказать Спортивная комиссия Невады.

    Хабиб извинился за драку и сказал, что хочет убрать трешток из UFC

    Разбор нападения на Конора: пощечина Зубайры, папаха Абубакара и удар сзади от Эмирагаева

    Хабиб полез драться со спарринг-партнером Конора, который называл себя улучшенной версией Хабиба

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться