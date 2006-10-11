Хабиб Нурмагомедов: «Во время боя тренер Конора кричал, что я мусульманская тварь и все такое»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ему кричали из угла Конора МакГрегора во время боя в Лас-Вегасе.

«Что кричал тренер Конора (спарринг-партнер Диллон Дэнис – Sports.ru)? Да я тогда самого себя даже не слышал – такой там шум стоял. Но по выражению лица я все понимал. И раньше я их тоже слышал. И то, что писали потом СМИ, подтвердило все, что я думал. Там рядом стояли журналисты, они все слышали и писали.

Ну что кричал… Что мусульманская тварь и все такое. Повторять не хочется. Невозможно», – сказал Нурмагомедов.

Сразу после победы над Конором Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру ирландца Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого МакГрегора. Обоих бойцов может наказать Спортивная комиссия Невады.

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