Отец Хабиба: «Я прощаю Конора, все в прошлом»

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что не держит зла на Конора МакГрегора, который оскорблял его в соцсетях и на пресс-конференциях перед боем с сыном.

«Я прощаю Конора МакГрегора, все в прошлом. Надо сделать анализ всего, что происходило, и извлечь уроки. Пообщавшись с аксакалами и мудрыми земляками, решили двигаться к другим высотам. Я надеюсь, что в этом есть благо», – написал Нурмагомедов-старший.

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