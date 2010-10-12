Комиссия временно отстранила Конора и Хабиба из-за потасовки после боя. Первое слушание – 24 октября

Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова от боев.



Слушание по делу бойцов пройдет 24 октября. Комиссия проголосует, нужно ли отстранять бойцов на весь срок расследования.



После победы над Конором Макгрегором болевым приемом в четвертом раунде, Хабиб выскочил из октагона, после чего началась массовая драка. По словам дагестанца, тренер Конора оскорбил его религиозные чувства.



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