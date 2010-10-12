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    Комиссия временно отстранила Конора и Хабиба из-за потасовки после боя. Первое слушание – 24 октября

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова от боев.

    Слушание по делу бойцов пройдет 24 октября. Комиссия проголосует, нужно ли отстранять бойцов на весь срок расследования.

    После победы над Конором Макгрегором болевым приемом в четвертом раунде, Хабиб выскочил из октагона, после чего началась массовая драка. По словам дагестанца, тренер Конора оскорбил его религиозные чувства.

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