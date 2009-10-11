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    Турнир с участием Хабиба и Конора собрал 2,4 млн платных подписок. Это рекорд организации

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    На турнир UFC 229, который возглавил поединок Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова, было продано около 2,4 миллиона подписок pay-per-view. Продажи стали рекордными для промоушена.

    Платную подписку продавали только на территории США, минимальная цена – около 90 долларов.

    На втором и третьем месте топа pay-per-view тоже расположились оба поединка ирландца против Нэйта Диаса в 2016 году (1,6 и 1,65 млн).

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