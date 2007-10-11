Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хабиб о потасовке: «Возможно, в свои 30 лет я не слишком умен, но я все сделал правильно»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Чемпион в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что не жалеет о потасовке, которую спровоцировал после победы над Конором Макгрегором.

    «Ни о чем не жалею. Все, что было сделано, сделал бы еще раз. Возможно, в свои 30 лет я не слишком умен, но я все сделал правильно.

    Может, только бой подольше продолжал бы. Можно было не душить его, а продолжать бить и бить. Но и так нормально вышло. Он попросил пощады», – сказал Хабиб.

    Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После завязалась массовая драка между командами.

    «Если на нас нападают извне, можем так прыгнуть, что мало не покажется». Путин встретился с Хабибом

    Разбор нападения на Конора: пощечина Зубайры, папаха Абубакара и удар сзади от Эмирагаева

    Опрос

    Что хуже – нападение на автобус или драка после боя?

    88889 голосов 107
    • Нападение на автобус
      34%
    • Драка после боя
      66%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться