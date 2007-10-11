Хабиб о потасовке: «Возможно, в свои 30 лет я не слишком умен, но я все сделал правильно»

Чемпион в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что не жалеет о потасовке, которую спровоцировал после победы над Конором Макгрегором.



«Ни о чем не жалею. Все, что было сделано, сделал бы еще раз. Возможно, в свои 30 лет я не слишком умен, но я все сделал правильно.



Может, только бой подольше продолжал бы. Можно было не душить его, а продолжать бить и бить. Но и так нормально вышло. Он попросил пощады», – сказал Хабиб.

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После завязалась массовая драка между командами.



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