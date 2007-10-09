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    Жозе Альдо вызвал на бой Конора МакГрегора

    Теги полулегкий вес UFC легкий вес (MMA) Жозе Альдо Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион в полулегком весе Жозе Альдо бросил вызов экс-чемпиону в двух весовых категориях Конору МакГрегору.

    «Тебе некуда бежать! Настало время!» – написал Альдо в твиттере.

    МакГрегор нокаутировал Альдо за 13 секунд на UFC 194 в декабре 2015-го, прервав серию бразильца из 18 побед. В июле бразилец победил ноакутом Джереми Стивенса. Конор МакГрегор 7 октября проиграл болевым приемом Хабибу Нурмагомедову.

    Что ждет Хабиба и Конора после этого безумия: реванш, новый дивизион, Фергюсон?

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