Дэйна Уайт: «Хабиб перепрыгнул, как обезьяна через чертову клетку»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал скандал после боя Хабиба с Конором.

«Видели сколько было полиции? Столько, что я не уверен, что в городе было безопасно. Все копы города тут. У нас сегодня было две встречи [с командами Конора и Хабиба], мы объясняли им, как и что. Поверьте, мы никогда столько усилий не предпринимали, чтобы такого [беспорядка] не случилось. И это случилось. Парень перепрыгнул, как обезьяна через чертову клетку, что тут поделаешь?» – сказал Уайт.

Сразу после боя Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру Конора Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого Макгрегора.

Хабиб полез драться со спарринг-партнером Конора, который называл себя улучшенной версией Хабиба

Показываем жесть после боя века. На Макгрегора напали, в Хабиба кидали банки с пивом