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    Дэйна Уайт: «Хабиб перепрыгнул, как обезьяна через чертову клетку»

    Теги UFC Дэйна Уайт легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал скандал после боя Хабиба с Конором.

    «Видели сколько было полиции? Столько, что я не уверен, что в городе было безопасно. Все копы города тут. У нас сегодня было две встречи [с командами Конора и Хабиба], мы объясняли им, как и что. Поверьте, мы никогда столько усилий не предпринимали, чтобы такого [беспорядка] не случилось. И это случилось. Парень перепрыгнул, как обезьяна через чертову клетку, что тут поделаешь?» – сказал Уайт.

    Сразу после боя Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру Конора Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого Макгрегора. 

    Хабиб полез драться со спарринг-партнером Конора, который называл себя улучшенной версией Хабиба 

    Показываем жесть после боя века. На Макгрегора напали, в Хабиба кидали банки с пивом

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