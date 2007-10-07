Хабиб назвал драку с командой Конора делом чести

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал драку с членами команды после боя на UFC 229.

«Это, конечно, не то, чему Отец меня учил, но это было дело чести.

Победа за нами, пояс у нас», – написал Хабиб в инстаграме.

Сразу после боя Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру Конора Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого Макгрегора.

На пресс-конференции Хабиб извинился за свое поведение.

Хабиб полез драться со спарринг-партнером Конора, который называл себя улучшенной версией Хабиба

Показываем жесть после боя века. На Макгрегора напали, в Хабиба кидали банки с пивом