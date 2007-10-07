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    Хабиб назвал драку с командой Конора делом чести

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал драку с членами команды Конора Макгрегора после боя на UFC 229. 

    «Это, конечно, не то, чему Отец меня учил, но это было дело чести.

    Победа за нами, пояс у нас», – написал Хабиб в инстаграме. 

    Сразу после боя Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру Конора Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого Макгрегора. 

    На пресс-конференции Хабиб извинился за свое поведение. 

    Хабиб полез драться со спарринг-партнером Конора, который называл себя улучшенной версией Хабиба 

    Показываем жесть после боя века. На Макгрегора напали, в Хабиба кидали банки с пивом

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