Конор не стал писать заявление в полицию. Представителей команды Хабиба выпустили на свободу

Троих членов команды Хабиба Нурмагомедова отпустили из-под стражи в Лас-Вегасе из-за того, что Конор МакГрегор не стал писать на них обвинительные заявления. Об этом на пресс-конференции после боя сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, досрочно победив Макгрегора. После боя Нурмагомедов перелез через октагон и напал на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса. На Конора в клетке напали несколько представителей команды Хабиба.

Дэйна Уайт заявил, что этим делом занялась Спортивная комиссия Невады.

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