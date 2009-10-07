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    Конор не стал писать заявление в полицию. Представителей команды Хабиба выпустили на свободу

    Теги происшествия UFC Дэйна Уайт легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Троих членов команды Хабиба Нурмагомедова отпустили из-под стражи в Лас-Вегасе из-за того, что Конор МакГрегор не стал писать на них обвинительные заявления. Об этом на пресс-конференции после боя сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

    Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, досрочно победив Макгрегора. После боя Нурмагомедов перелез через октагон и напал на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса. На Конора в клетке напали несколько представителей команды Хабиба. 

    Дэйна Уайт заявил, что этим делом занялась Спортивная комиссия Невады.

    Показываем жесть после боя века. На МакГрегора напали, в Хабиба кидали банки с пивом

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