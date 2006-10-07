Хабиб: «Не хочу нести дерьмо про своих соперников, про их отцов и религию»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов принес извинения Спортивной комиссии Невады за свое поведение после боя с Конором и прокомментировал ситуацию с дракой возле октагона.

«Я не понимаю, почему люди говорят о моем прыжке из клетки. Конор говорил о моей религии, о моей стране, о моем отце. Он прилетел в Нью-Йорк и разбил автобус, ранив людей. Что насчет этого дерьма? Почему люди говорят лишь о моей сегодняшней ситуации?

Я хотел бы сказать вот что… Люди изменили… Нет, не люди – пресса изменила ММА. Смешанные единоборства – это спорт взаимоуважения, а не трештока. Я уже говорил, что хочу изменить эту игру. Я не хочу нести дерьмо про своих соперников, про их отцов и религию. Для меня это важно.

Я говорил, что изменю все 6 октября. И я сделал это», – сказал Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора удушающим приемом в четвертом раунде. После боя Нурмагомедов перелез через октагон и напал на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса. На Конора в клетке напали несколько представителей команды Хабиба.

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