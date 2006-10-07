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    Хабиб: «Не хочу нести дерьмо про своих соперников, про их отцов и религию»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов принес извинения Спортивной комиссии Невады за свое поведение после боя с Конором и прокомментировал ситуацию с дракой возле октагона.

    «Я не понимаю, почему люди говорят о моем прыжке из клетки. Конор говорил о моей религии, о моей стране, о моем отце. Он прилетел в Нью-Йорк и разбил автобус, ранив людей. Что насчет этого дерьма? Почему люди говорят лишь о моей сегодняшней ситуации?

    Я хотел бы сказать вот что… Люди изменили… Нет, не люди – пресса изменила ММА. Смешанные единоборства – это спорт взаимоуважения, а не трештока. Я уже говорил, что хочу изменить эту игру. Я не хочу нести дерьмо про своих соперников, про их отцов и религию. Для меня это важно.

    Я говорил, что изменю все 6 октября. И я сделал это», – сказал Нурмагомедов.

    Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора удушающим приемом в четвертом раунде. После боя Нурмагомедов перелез через октагон и напал на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса. На Конора в клетке напали несколько представителей команды Хабиба. 

    Хабиб полез драться со спарринг-партнером Конора, который называл себя улучшенной версией Хабиба

    Показываем жесть после боя века. На МакГрегора напали, в Хабиба кидали банки с пивом

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