Конор: «Менеджер Хабиба – гребаный доносчик, крыса-террорист»

Экс-чемпион UFC в двух категориях Конор МакГрегор снова назвал менеджера Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиза террористом.

«Его менеджер – гребаный доносчик, крыса-террорист!

Я могу углубиться в серьезные детали – и сделаю это! Он прилетел из Каира, столицы Египта, в Нью-Йорк 11 сентября 2001 года. Его поймали с 5 паспортами. Он стал осведомителем.

Я вообще без понятия, что он все еще делает в этой стране. Когда вы прилетаете в Нью-Йорк – уверен, все ирландцы с этим сталкивались, – то сразу видите пограничную службу. С этим сталкивались мои люди, моя семья. Их останавливали в аэропорту. И этот человек, с таким сумасшедшим бэкграундом... Али Абдель-Азиз! Он спокойно тут ходит. Просто не верится. Никогда не воспринимайте информацию от осведомителя», – сказал МакГрегор.

Али Абдель-Азиз отреагировал на цитату Конора в твиттере смеющимся смайлом.

Бой Хабиба против Конора пройдет 6 октября на UFC 229.