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    Хабиб Нурмагомедов: «Конор должен убить меня, чтобы остановить»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, чего ждет от боя с Конором МакГрегором.

    «Я буду аккуратен с ним, потому что он хорош. У него хороший бокс, хороший тайминг. Но у меня есть борьба и давление. Он должен убить меня, чтобы остановить. Я хочу закончить этого парня. Вот мой план!

    Возможно, бой завершится решением. Может я его закончу раньше. Но я знаю одно: этот парень сдается. Он сдался Диасу, он сдался Мэйвезеру», – сказал Нурмагомедов.

    Бой Хабиба против Конора пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

    Хабиб ушел с пресс-конференции, Конор опоздал на 25 минут и пришел в тапочках

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