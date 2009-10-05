Хабиб Нурмагомедов: «Конор должен убить меня, чтобы остановить»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, чего ждет от боя с Конором МакГрегором.

«Я буду аккуратен с ним, потому что он хорош. У него хороший бокс, хороший тайминг. Но у меня есть борьба и давление. Он должен убить меня, чтобы остановить. Я хочу закончить этого парня. Вот мой план!

Возможно, бой завершится решением. Может я его закончу раньше. Но я знаю одно: этот парень сдается. Он сдался Диасу, он сдался Мэйвезеру», – сказал Нурмагомедов.

Бой Хабиба против Конора пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

Хабиб ушел с пресс-конференции, Конор опоздал на 25 минут и пришел в тапочках