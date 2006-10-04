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    Хабиб Нурмагомедов: «Деньги изменили многих. Я не хочу быть одним из этих людей»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о важности языка, денег и религии.

    О языке: «Родной язык Конора – не английский. У ирландцев есть свой язык. Английский для них не основной. Знайте это, парни. Если ты любишь свою страну, ты должен говорить на родном языке. Я говорю на аварском, русском, английском. Язык – это самое важное. Мне было трудно, когда я прилетел сюда и не знал никого. Было сложно общаться, но я учился. Если ты живешь сто лет – ты учишься сто лет».

    О деньгах: «Деньги изменили многих. Я не хочу быть одним из этих людей. Я не хочу меняться. Всякое может произойти, но я не хочу меняться. Люди часто думают о деньгах: «Деньги, деньги, деньги». Но деньги – это очень страшная сила». 

    О религии: «Не все мусульмане идеальны. Но сам ислам – идеальная религия. Когда люди следят за мной, они наблюдают мою религию».

    Бой Хабиба против Конора пройдет 6 октября на UFC 229 в Лас-Вегасе.

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