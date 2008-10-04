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    Дэйна Уайт: «Даже хейтеры начнут уважать Конора, если он победит Хабиба»

    Теги UFC Дэйна Уайт легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Президент UFC Дэйна Уайт считает Конора МакГрегора одним из величайших бойцов в истории.

    «Конора до сих пор уважают не так, как он этого заслуживает. Его не ценят, хотя он превосходный боец и уникальный спортсмен. Конор – звезда. Он веселый и отличный спортсмен. Он один из лучших бойцов в истории.

    Он продает бои. Он начинает это делать на пресс-конференциях и заканчивает в клетке.

    Победив Хабиба, он получит то уважение, которого заслуживает. Даже хейтеры начнут уважать Конора, если он победит Хабиба. Они признают, что это один из величайших бойцов в истории ММА», – сказал Уайт.

    Бой Хабиба и Конора пройдет на UFC 229 в Лас-Вегасе.

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