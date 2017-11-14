Де Ла Хойя вызвал на бой МакГрегора: «Я знаю, что могу нокаутировать его за два раунда»
Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя заявил о желании вернуться на боксерский ринг.
44-летний американец вызвал на боксерский бой чемпиона UFC Конора МакГрегора, в августе этого года дебютировавшего на профессиональном ринге в поединке против Флойда Мейвезера-младшего.
«Я люблю соперничество. Я все еще чувствую желание конкурировать. Я втайне тренировался. Сейчас я сильнее и быстрее, чем когда либо.
Знаю, что могу нокаутировать Конора МакГрегора за два раунда. Я вернусь на ринг ради этого боя. Только один поединок. Два раунда.
Я бросаю ему вызов. Мне нужно только два раунда. Я тренировался последние пять месяцев. И моя уверенность основана на результатах тренировок.
Не знаю, в чем тут дело, но сейчас я чувствую себя так хорошо, как никогда в жизни не чувствовал», – сказал Де Ла Хойя.
Свой последний поединок в профессиональном боксе Де Ла Хойя провел в 2008 году.
Премия Оскара. Как разваливают лучший журнал о боксе
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.