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    Де Ла Хойя вызвал на бой МакГрегора: «Я знаю, что могу нокаутировать его за два раунда»

    Теги Оскар Де Ла Хойя Конор МакГрегор

    Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя заявил о желании вернуться на боксерский ринг.

    44-летний американец вызвал на боксерский бой чемпиона UFC Конора МакГрегора, в августе этого года дебютировавшего на профессиональном ринге в поединке против Флойда Мейвезера-младшего.

    «Я люблю соперничество. Я все еще чувствую желание конкурировать. Я втайне тренировался. Сейчас я сильнее и быстрее, чем когда либо.

    Знаю, что могу нокаутировать Конора МакГрегора за два раунда. Я вернусь на ринг ради этого боя. Только один поединок. Два раунда.

    Я бросаю ему вызов. Мне нужно только два раунда. Я тренировался последние пять месяцев. И моя уверенность основана на результатах тренировок.

    Не знаю, в чем тут дело, но сейчас я чувствую себя так хорошо, как никогда в жизни не чувствовал», – сказал Де Ла Хойя.

    Свой последний поединок в профессиональном боксе Де Ла Хойя провел в 2008 году.

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