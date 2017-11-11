Конор МакГрегор устроил потасовку на турнире Bellator

В Дублине (Ирландия) прошло бойцовское шоу Bellator 187. В одном из поединков Чарли Уорд, член команды чемпиона UFC Конора МакГрегора, нокаутировал в первом раунде Джона Редмонда.

МакГрегор, находившийся в зале, перепрыгнул через ограждение клетки, чтобы поздравить одноклубника. Так как секунданты бойцов могут войти в клетку после окончания боя только после специального сигнала судей, рефери оттащил Конора в сторону. МакГрегору это сильно не понравилось и он едва не начал драку.

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