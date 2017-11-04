Александр Емельяненко: «Мы гордимся Путиным всегда! Для России Вы и воздух, и вода»
Российский боец ММА Александр Емельяненко записал на видео собственное стихотворение о президенте России Владимире Путине.
Текст стихотворения из инстаграма Емельяненко:
«Мы гордимся нашим Президентом,
Мы гордимся Путиным всегда!
Он быстрее, выше всех, сильнее,
Он как путеводная звезда!
Я вперед за нашим президентом,
И в огонь, и в воду побегу,
Он помог России встать с коленей,
Вытащил он за уши страну!
С Вами я, Владимир Путин,
Ночью сплю спокойно, не страшась,
Что придут к нам завтрашние будни,
И никто не вступится за нас.
Продолжайте править нашим миром,
Для России Вы и воздух, и вода,
Знамя Вы, герой для всей России,
Мы пойдем за Вами до конца!
«АЕ»
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