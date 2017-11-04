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    Александр Емельяненко: «Мы гордимся Путиным всегда! Для России Вы и воздух, и вода»

    Теги видео Владимир Путин Александр Емельяненко политика Ахмат

    Российский боец ММА Александр Емельяненко записал на видео собственное стихотворение о президенте России Владимире Путине.

    Текст стихотворения из инстаграма Емельяненко:

    «Мы гордимся нашим Президентом,

    Мы гордимся Путиным всегда!

    Он быстрее, выше всех, сильнее,

    Он как путеводная звезда!

    Я вперед за нашим президентом,

    И в огонь, и в воду побегу,

    Он помог России встать с коленей,

    Вытащил он за уши страну!

    С Вами я, Владимир Путин,

    Ночью сплю спокойно, не страшась,

    Что придут к нам завтрашние будни,

    И никто не вступится за нас.

    Продолжайте править нашим миром,

    Для России Вы и воздух, и вода,

    Знамя Вы, герой для всей России,

    Мы пойдем за Вами до конца!

    «АЕ»

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