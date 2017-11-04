Александр Емельяненко: «Мы гордимся Путиным всегда! Для России Вы и воздух, и вода»

Российский боец ММА Александр Емельяненко записал на видео собственное стихотворение о президенте России Владимире Путине.

Публикация от Alex Emelianenko (@alexemelyanenko) Ноя 4 2017 в 1:34 PDT

Текст стихотворения из инстаграма Емельяненко:

«Мы гордимся нашим Президентом,

Мы гордимся Путиным всегда!

Он быстрее, выше всех, сильнее,

Он как путеводная звезда!

Я вперед за нашим президентом,

И в огонь, и в воду побегу,

Он помог России встать с коленей,

Вытащил он за уши страну!

С Вами я, Владимир Путин,

Ночью сплю спокойно, не страшась,

Что придут к нам завтрашние будни,

И никто не вступится за нас.

Продолжайте править нашим миром,

Для России Вы и воздух, и вода,

Знамя Вы, герой для всей России,

Мы пойдем за Вами до конца!

«АЕ»

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