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    На чемпионате мира по самбо разыграют право пообедать с Емельяненко

    Теги самбо чемпионат мира по самбо Федор Емельяненко

    Один из зрителей чемпионата мира по самбо, который пройдет с 9 по 13 ноября в Сочи, получит право пообедать с четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо, бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко. 

    «В ходе чемпионата титульный спонсор проведет для зрителей викторину, победитель которой получит уникальное право пообедать с Емельяненко, а также станет обладателем самбистской куртки с автографом спортсмена», – сообщили в пресс-службе ФИАС.

    Чемпионат мира пройдет в Сочи в ледовом дворце «Айсберг». В турнире примут участие около 600 спортсменов из 93 стран мира.

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