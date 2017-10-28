Тренер Емельяненко: «Бой между Федором и Александром? Чушь это собачья»

Владимир Воронов, тренер Федора Емельяненко и бывший тренер Александра Емельяненко, прокомментировал вероятность проведения боя между братьями.

Напомним, между Федором и Александром произошел на этой неделе большой публичный конфликт.

На вопрос о возможности проведения поединка между братьями наставник ответил отрицательно — по его словам, Федор на такое не пойдет.

«Если уж у Саши и есть что-то не то, то вот у Федора с головой точно все в порядке. И чтобы такой поединок был… Чушь это собачья», — сказал Воронов.

«В Феде дерьма больше, чем он весит». Братья Емельяненко очень жестко поругались