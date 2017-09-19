Боб Арум: «Ошибки судьи Аделаиды Берд – результат некомпетентности, а не предвзятости»

Известный промоутер Боб Арум считает, что причина спорного счета, выставленного судьей Аделаидой Берд в бою Геннадия Головкина против Сауля Альвареса (118-110 в пользу Альвареса), не в предвзятости, а в профнепригодности. Ранее Арум выступал против того, чтобы Берд была судьей на организованных им боях, в том числе на поединке Василия Ломаченко против Николаса Уолтерса.

«У нас целая история с Аделаидой Берд. Она мне очень нравится лично, она чудесный человек, но ее счет во многих случаях не соответствует действительности. Запросы, направленные [в Атлетическую комиссию], чтобы она не судила некоторые из наших боев, были сделаны не потому, что она выступала против нас или действовала предвзято. Причиной наших жалоб было то, что у нас не было никакой уверенности в ее способности [адекватно] судить бои.

Боб Беннетт из Атлетической Комиссии Невады знал, что она уже выдавала спорные решения в прошлом – мы ему об этом говорили. Это высокомерие. Они считают нас деревенщинами, которые не заботятся ни о чем, кроме того, чтобы срубить бабла. И поэтому, по их мнению, можно не обращать внимание на то, что мы скажем», – заявил Арум.