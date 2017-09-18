Оскар Де Ла Хойя: «Я был шокирован счетом 118-110 в пользу Альвареса»

Промоутер Сауля Альвареса Оскар Де Ла Хойя считает, что его боксер выиграл у Геннадия Головкина, но все равно удивлен счетом 118-110, выставленным судьей Аделаидой Берд в пользу Сауля.

«Я был шокирован счетом 118-110. Многие люди не понимают, как этот счет мог получиться, я в том числе. Но должен сказать, что Берд – компетентная судья. Она очень много раз работала на титульных боях. Я могу понять 115-113 и ничью, 114-114. Лично я увидел результат, как 7-5 в пользу Канело [115-113]. Люди в любом случае будут спорить о том, кто победил, потому что это был отличный бой. В этом суть.

Я думаю, что это – один из лучших боев за последние годы. Парни сражались изо всех сил. Геннадий и Канело – потрясающие чемпионы. У каждого есть свое мнение [кто победил], но оба они устроили великолепный бой. Выиграли все. Спорту как раз и нужны такие бои, как Головкин – Альварес», – заявил промоутер.



