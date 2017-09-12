Флойд Мэйвезер: «Конор нанес больше ударов, чем Пакьяо, потому что таков был мой план»

Флойд Мэйвезер заявил, что то, что чемпион UFC Конор МакГрегор нанес по нему больше ударов, чем прославленные боксеры Шейн Мозли, Мигель Котто и Мэнни Пакьяо – результат не мастерства Конора, а выбранного им, Флойдом, плана на бой.

«Так получилось, потому что я не боксировал с ним и не работал на контратаках. Причина его большего, чем у этих ребят процента попаданий или нанесенных ударов в том, что я шел прямо на него, едва уклонялся, немного сбивал его удары и просто его ломал. Таков был план – позволять ему бить. Я знал, что он будет бить под необычными углами, но план состоял в том, что пробить его корпус хорошими ударами, ловить на левые крюки, бить правым прямым и идти на него, постоянно оказывая на него давление и вынуждая его идти назад.

Я мог бы просто работать с дальней дистанции, перебоксировать его и переиграть на контратаках, и, вероятно, все равно его бы остановил, но это было не тем, что я хотел сделать. Я хотел устроить для фанатов и зрителей по всему миру зрелищный бой и считаю, что у нас получилось», – сказал Мэйвезер.