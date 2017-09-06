Джордж Форман: «В восьмом раунде Конор поймал Флойда, но рефери его спас»

Легендарный тяжеловес Джордж Форман не просто впечатлен боем Конора МакГрегора против Флойда Мэйвезера, но даже считает, что рефери спас Мэйвезера в 8-м раунде поединка.

«Я думаю, все СМИ должны извиниться за весь негатив, сказанный об этом поединке. Возможно, он станет боем года.

[Конор] удивил Флойда, удивил меня и целый ряд экспертов. Потому что МакГрегор часто попадал. Защита Мэйвезера не работала против Конора. Флойду пришлось идти вперед и сражаться, как слаггеру старой школы, как Джорджу Форману (смеется).

Самая жесткая штука в мире – это пройти 12 раундов боксерского боя. Вспомните Джорджа Формана против Мохаммеда Али. Я не смог пройти 8 раундов. Этот парень сумел даже зайти дальше.

По сути рефери защитил Мэйвезера в одном из поздних раундов. Конор поймал его и собирался прикончить, когда рефери вмешался без причины и перервал его атаку. Это был жесткий удар по корпусу. Конор поймал его хорошим ударом по корпусу, а рефери его спас, но такие вещи типичны для бокса», – заявил Форман.