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    Бой Мэйвезер – МакГрегор побил рекорд по продажам платных трансляций в Великобритании

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Представители телеканала Sky Sports подтвердили, что поединок Флойда Мэйвезера против Конора МакГрегора установил новый рекорд по количеству проданных платных трансляций в Великобритании.

    Согласно предварительным данным, количество проданных платных трансляций в Великобритании превысило миллион. Выручка, таким образом, превышает 20 миллионов фунтов стерлингов.

    Предыдущий рекорд был установлен тяжеловесами Энтони Джошуа и Владимиром Кличко в апреле 2017 года. Трансляция боя между Мэйвэзером и Мэнни Пакьяо в 2015 году была куплена в Великобритании 700 тысяч раз.

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