Прибыль от продажи билетов на бой Мэйвезер – МакГрегор составила 55 млн долларов. Это 2-й результат в истории

Стала известна прибыль от продажи билетов на бой Флойда Мэйвезера-младшего против .

Информацию опубликовал известный инсайдер Джед Гудман со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Невада.

Прибыль составила 55 414 865 долларов. Было продано 13 094 билетов. Количество бесплатных билетов – 137.

Это меньше, чем 70 миллионов, озвученных президентом UFC Дэйной Уайтом, и чем 80 миллионов, заявленных Мэйвезером. Однако это второй результат в истории после боя Мэйвезер – Пакьяо (72 198 500 долларов).

Для сравнения – прибыли за проданные билеты на бой против Сауля «Канело» Альвареса, который состоится 16 сентября, составляют 30 миллионов долларов.

«Ти-Мобайл Арена» в Вегасе, где состоялся поединок Флойда и Конора, может вмещать 20 000 зрителей, но около 6000 билетов остались не распроданных из-за крайне высоких цен.

МакГрегор, таким образом является участником самого прибыльного PPV-боя в истории UFC (реванш против Нэйта Диаса), самого прибыльного боя UFC по количеству проданных билетов, и боя №2 по количеству проданных билетов в боксе.