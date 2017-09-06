Прибыль от продажи билетов на бой Мэйвезер – МакГрегор составила 55 млн долларов. Это 2-й результат в истории
Стала известна прибыль от продажи билетов на бой Флойда Мэйвезера-младшего против Конора МакГрегора.
Информацию опубликовал известный инсайдер Джед Гудман со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Невада.
Прибыль составила 55 414 865 долларов. Было продано 13 094 билетов. Количество бесплатных билетов – 137.
Это меньше, чем 70 миллионов, озвученных президентом UFC Дэйной Уайтом, и чем 80 миллионов, заявленных Мэйвезером. Однако это второй результат в истории после боя Мэйвезер – Пакьяо (72 198 500 долларов).
Для сравнения – прибыли за проданные билеты на бой Геннадия Головкина против Сауля «Канело» Альвареса, который состоится 16 сентября, составляют 30 миллионов долларов.
«Ти-Мобайл Арена» в Вегасе, где состоялся поединок Флойда и Конора, может вмещать 20 000 зрителей, но около 6000 билетов остались не распроданных из-за крайне высоких цен.
МакГрегор, таким образом является участником самого прибыльного PPV-боя в истории UFC (реванш против Нэйта Диаса), самого прибыльного боя UFC по количеству проданных билетов, и боя №2 по количеству проданных билетов в боксе.
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