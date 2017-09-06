Нэйт Диас: «Конор, Брюс Ли никогда не проиграл бы так, как ты. Круто раскрученная фигня»
Боец UFC Нэйт Диас прокомментировал поражение Конора МакГрегора в поединке с Флойдом Мэйвезером.
«Он вымахался абсолютно так же, как когда проиграл в UFC. Ничему не научился.
#Крутораскрученная фигня. Брюс Ли никогда не проиграл бы таким образом», – написал Диас в инстаграме под фото МакГрегора с девизом его команды «Я никогда не проигрываю. Только побеждаю или учусь».
Ранее МакГрегор не раз сравнивал себя с Брюсом Ли и заявлял, что хочет провести третий бой с Диасом. В первом бою Нэйт задушил заметно уставшего Конора, во втором – проиграл близким решением судей.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.