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    Нэйт Диас: «Конор, Брюс Ли никогда не проиграл бы так, как ты. Круто раскрученная фигня»

    Теги UFC Нэйт Диас Конор МакГрегор

    Боец UFC Нэйт Диас прокомментировал поражение Конора МакГрегора в поединке с Флойдом Мэйвезером.

    «Он вымахался абсолютно так же, как когда проиграл в UFC. Ничему не научился.

    #Крутораскрученная фигня. Брюс Ли никогда не проиграл бы таким образом», – написал Диас в инстаграме под фото МакГрегора с девизом его команды «Я никогда не проигрываю. Только побеждаю или учусь».

    Ранее МакГрегор не раз сравнивал себя с Брюсом Ли и заявлял, что хочет провести третий бой с Диасом. В первом бою Нэйт задушил заметно уставшего Конора, во втором – проиграл близким решением судей.

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