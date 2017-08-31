Конор МакГрегор: «Ради третьего боя со мной Диасу придется спуститься в легкий вес»

Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор завил, что ради третьего боя с ним Нэйту Диасу придется возвращаться в легкой вес.

«Наш первый бой состоялся в полусреднем весе [77 кг], и он меня побил. Реванш также состоялся в полусреднем весе, и уже я его побил. Теперь я – чемпион в легком весе [70,3 кг], и если он хочет провести [третий] бой, то должен спуститься [в этот вес].

Это честная сделка. Я попросил реванш в том же весе, не просил спускаться в более легкий вес. Я думал, что так будет честно, а затем выиграл бой. После этого я выиграл титул в легком весе. Если он хочет драться, то пусть укладывается в лимит легкого веса», – сказал Конор.