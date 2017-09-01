Тренер Диаса: «За третий бой с Конором Нэйт должен получить минимум 20 миллионов долларов»

Ричард Перес, тренер Нэйта Диаса по боксу, считает, что его боец должен получить 20-30 миллионов долларов за третий поединок против .

«Как минимум 20 миллионов долларов. Или 30 миллионов. UFC зарабатывает кучу денег и оставляет их себе. Они дают больше МакГрегору, а это несправедливо, потому что для привлечения зрителей нужны два хороших бойца.

[Иначе может быть] похоже на бой Мэйвезера с Берто. Было неловко – они даже не смогли продать все билеты, потому что тот парень не привлекал зрителей.

Эти парни, Нэйт и МакГрегор, оба привлекают зрителей, поэтому третий бой будет выдающимся. Все это знают. Так что ему [Нэйту] нужно заплатить как минимум 30 миллионов.

Если Нэйт пройдет всю подготовку без травм, то у МакГрегора не будет шансов. Первый раз Нэйт дрался, узнав о бое за 11 дней. Этого недостаточно, но оказалось достаточно для победы.

Перед вторым боем он получил травму, и ему пришлось взять паузу, что отразилось на его форме и тайминге в поединке», – сказал Перес в интервью Submission Radio.