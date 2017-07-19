Хабиб Нурмагомедов ударил своего болельщика в живот по его просьбе

Во время встречи бойца UFC Хабиба Нурмагомедова с болельщиками в Душанбе (Таджикистан) один из фанатов в шутку попросил спортсмена ударить его в живот. Хабиб поддержал шутку и выполнил его просьбу под смех собравшихся. Судя по реакции самого болельщика и окружающих, Хабиб поберег здоровье молодого человека и бил не в полную силу.

«Он простил меня, если че», – написал Хабиб под видео произошедшего в своем инстаграме.