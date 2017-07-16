Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор считает, что одним из его следующих боев может стать поединок против Хабиба Нурмагомедова в России.

«Безусловно, это вариант, который я изучаю. Это будет зрелище. Это будет что-то в стиле «Рокки». Все это похоже на историю Рокки, не так ли? Поэтому, почему бы не встретиться с ним в его родной стране, в таком безумном месте, как Россия?

Определенно, это одна из вещей, которых я хочу сделать. Но будет ли это моим следующим боем, я не знаю. Я даже не знаю насколько осуществима в ближайшее время тема с Россией. Не знаю, получится ли у Хабиба решить свои долбаные проблемы, он же не смог сделать вес.

Есть несколько возможных оппонентов. Некоторым из них нужно решить свои проблемы, вызвать к себе интерес и вызвать его к себе у меня. Прямо сейчас я ничего такого не вижу.

Еще один возможный вариант – третий бой с Диасом», – сказал МакГрегор.