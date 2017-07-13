Боец UFC Хабиб Нурмагомедов провел мастер-класс в Казани и сделал несколько интересных заявлений.

О бое МакГрегор – Мэйвезер

«Это пиар, это понятно. Если честно, мне не сильно интересно, чем этот бой завершится – у меня будет подготовка к собственному бою, свои цели, задачи и бои. Я, конечно, трансляцию буду смотреть, даже разберу для себя какие-то моменты на будущее, послежу за Конором. Но в целом это будет шоу за очень большие деньги.

Кстати, против Флойда мог бы выйти даже Криштиану Роналду. Почему дерется Конор, а не он? Тоже было бы всем интересно, как профессиональный боксер будет избивать профессионального футболиста».

Об уличных драках и самообороне

«Да, на улицах неспокойно, драться приходилось. Но отец меня всегда ставил на место. В последние пять-шесть лет ни в каких потасовках не приходилось участвовать. Когда вырос, узнал, что в Америке такой закон: если профессиональный боец принимает участие в уличной драке, то его удары равносильны применению холодного оружия. Но в Дагестане не редки такие случаи. Перед дракой один предупреждает другого, что является бойцом. А второй ему отвечает: «Так я тоже».

О манипуляциях руководства UFC

«Вижу, что 90 процентов (а то и около ста процентов) болельщиков не до конца понимают, как устроена эта организация. Приведу пример со своим последним боем. Почему я бился с Джонсоном, а не с тем же Альваресом? Потому что ему скинули контракт, а он посмотрел и подумал: зачем ему тяжелый бой с Хабибом за маленькие деньги, когда можно провести бой с МакГрегором за большие деньги.

Сейчас UFC мне предложили провести бой в октябре, но я сказал, что не хочу спешить, буду готов в ноябре. И что происходит сейчас? Дэйна Уайт выступил с заявлением, что Джастин Гэтджи может выйти на бой с Тони Фергюсоном, если у меня не получится. Таким образом они хотят меня заставить подписаться на бой с Фергюсоном в октябре. Это все уловки UFC».

О следующем бое

«Это самый часто задаваемый вопрос. Бывает, только бой закончился, выходишь в соцсети, а там уже десятки вопросов о том, когда следущий. На сегодняшний день мой следующий соперник – Тони Фергюсон, бой состоится в ноябре. Победитель будет драться с Конором МакГрегором».