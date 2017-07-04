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    Тони Фергюсон: «Хабиб, давай проведем бой осенью. Ты заслужил, чтобы я надрал тебе зад»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Боец UFC Тони Фергюсон готов провести бой против Хабиба Нурмагомедова осенью этого года.

    «Я не собираюсь лишать Хабиба возможности быть избитым. Он вполне заслужил, чтобы я надрал ему зад. У меня появилось много новых фанатов после того, как он слился с боя. Если бы он появился на взвешивании и показал бы перевес, то я бы мог выиграть пояс [чемпиона UFC]. Он стал бы моим автоматически. Но его задница там так и не появилась без всяких на то причин.

    Если он готов, то давайте проведем наш бой в сентябре или октябре. Я готов драться в это время, давайте сделаем это.

    Но если вы хотите, чтобы я подрался с Хабибом, то мне нужны определенные гарантии, потому что быстрее дождаться социального обеспечения, чем того момента, когда этот парень будет в весе. У него только закончился Рамадан. Я даю ему еще один шанс. Я собираюсь включить зверя в бою с этим парнем, потому что не думаю, что у него хватит смелости это пережить. Не думаю, что его силы воли хватит для победы.

    Если честно, я думаю, что не захотел драться на турнире UFC 209 потому, что рядом не было его отца. Папа нужен ему в углу».

    4 марта Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона UFC в легком весе. Накануне процедуры взвешивания Хабибу стало плохо во время сгонки веса в сауне, он был госпитализирован, а бой отменен.

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