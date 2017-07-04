Боец UFC Тони Фергюсон готов провести бой против Хабиба Нурмагомедова осенью этого года.

«Я не собираюсь лишать Хабиба возможности быть избитым. Он вполне заслужил, чтобы я надрал ему зад. У меня появилось много новых фанатов после того, как он слился с боя. Если бы он появился на взвешивании и показал бы перевес, то я бы мог выиграть пояс [чемпиона UFC]. Он стал бы моим автоматически. Но его задница там так и не появилась без всяких на то причин.

Если он готов, то давайте проведем наш бой в сентябре или октябре. Я готов драться в это время, давайте сделаем это.

Но если вы хотите, чтобы я подрался с Хабибом, то мне нужны определенные гарантии, потому что быстрее дождаться социального обеспечения, чем того момента, когда этот парень будет в весе. У него только закончился Рамадан. Я даю ему еще один шанс. Я собираюсь включить зверя в бою с этим парнем, потому что не думаю, что у него хватит смелости это пережить. Не думаю, что его силы воли хватит для победы.

Если честно, я думаю, что не захотел драться на турнире UFC 209 потому, что рядом не было его отца. Папа нужен ему в углу».

4 марта Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона UFC в легком весе. Накануне процедуры взвешивания Хабибу стало плохо во время сгонки веса в сауне, он был госпитализирован, а бой отменен.