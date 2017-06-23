Хабиб Нурмагомедов заявил, что не рассматривает для боя-возвращения никаких других вариантов, кроме Тони Фергюсона.

«Сейчас я лечусь в санатории, прохожу реабилитацию. Точную дату возвращения сказать пока не могу, но это будет осень. Лето я посвящу подготовке, а осенью проведу бой. Будет повторение того боя, в котором я не смог принять участие ранее (Тони Фергюсона – sports.ru). Другой соперник меня не интересует. Если ты начал дело, то нужно его закончить», — заявил Нурмагомедов.

4 марта Нурмагомедов должен был провести поединок против Тони Фергюсона за титул временного чемпиона UFC, но за несколько часов до официального взвешивания был госпитализирован из-за проблем со сгонкой веса и вынужден был сняться с боя.