Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хабиб Нурмагомедов: «Хочу провести бой против Фергюсона. Другой соперник меня не интересует»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Хабиб Нурмагомедов заявил, что не рассматривает для боя-возвращения никаких других вариантов, кроме Тони Фергюсона.

    «Сейчас я лечусь в санатории, прохожу реабилитацию. Точную дату возвращения сказать пока не могу, но это будет осень. Лето я посвящу подготовке, а осенью проведу бой. Будет повторение того боя, в котором я не смог принять участие ранее (Тони Фергюсона – sports.ru). Другой соперник меня не интересует. Если ты начал дело, то нужно его закончить», — заявил Нурмагомедов.

    4 марта Нурмагомедов должен был провести поединок против Тони Фергюсона за титул временного чемпиона UFC, но за несколько часов до официального взвешивания был госпитализирован из-за проблем со сгонкой веса и вынужден был сняться с боя.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться