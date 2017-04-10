Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил информацию о том, что он ведет переговоры с командой Флойда Мэйвезера по поводу поединка против Конора МакГрегора. По мнению Уайта, бой должен состоятся, несмотря на то, что стороны пока не договорились по условиям.

«Команде Мэйвезера нужно договариваться с Showtime. Мне – со своей стороной, – сказал Уайт на пресс-конференции после UFC 210. – Сам я общаюсь с командой Мэйвезера уже какое-то время. У Конора вот-вот должен родится ребенок. Как только он родится, мы с МакГрегором встретимся в Нью-Йорке [для разговора об этом бое]. Пока мы еще не близки к тому, чтобы заключить сделку. Но я считаю, что этот бой состоится. Конор хочет этого, Флойд хочет этого. Как я уже не раз говорил, Конор очень много сделал [для UFC]. Он провел большие бои для этой компании. Много сделал для меня и для Лоренцо Фертитты. Я не могу отказать ему провести этот бой.

Думаю, что больше всего времени понадобится на переговоры со стороной Мэйвезера. Потому что я знаю все разговоры о стороне «А», стороне «Б» и т.д.

Если нам будет предложено что-то невыгодное, то я это буду отклонять. Конор – мой боец, кто бы, что ни говорил. Разве Конор не большая звезда? Флойд не заработает настолько большую сумму денег без Конора. МакГрегор здесь также важен, как и Мэйвезер. Не говоря уже о том, что Конор выходит с ним боксировать, а не говорит «давайте проведем бой по правилам ММА».

Мэйвезер vs МакГрегор. Онлайн