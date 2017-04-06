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    Федор Емельяненко: «В бою против Мэйвезера у МакГрегора нет шансов»

    Теги Мохаммед Али Флойд Мэйвезер-младший UFC Федор Емельяненко Антонио Иноки Конор МакГрегор

    Федор Емельяненко считает, что у Конора МакГрегора нет шансов в бою против Флойда Мэйвезера по правилам бокса.

    «Кроме боя Мохаммеда Али с японским бойцом Иноки я больше не видел таких поединков. Мне кажется, это пиар, но поживем-посмотрим.

    Боксер – это боксер, и какой бы хороши боец ММА ни был, боксерская база у Мэйвезера сильнее. Думаю, шансов (у МакГрегора) нет», – сказал Емельяненко.

    Бой Али против Иноки состоялся в Японии в 1976 году. По итогам 15-ти раундов была объявлена ничья. Большую часть поединка Иноки провел на полу, ползая по рингу и пытаясь ударить Али по ноге.

     

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