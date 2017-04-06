Федор Емельяненко считает, что у Конора МакГрегора нет шансов в бою против Флойда Мэйвезера по правилам бокса.

«Кроме боя Мохаммеда Али с японским бойцом Иноки я больше не видел таких поединков. Мне кажется, это пиар, но поживем-посмотрим.

Боксер – это боксер, и какой бы хороши боец ММА ни был, боксерская база у Мэйвезера сильнее. Думаю, шансов (у МакГрегора) нет», – сказал Емельяненко.

Бой Али против Иноки состоялся в Японии в 1976 году. По итогам 15-ти раундов была объявлена ничья. Большую часть поединка Иноки провел на полу, ползая по рингу и пытаясь ударить Али по ноге.