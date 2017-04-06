Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не восторге от идеи поединков боксеров против своих бойцов – за одним исключением: боя Конора МакГрегора против Флойда Мэйвезера.

«Нет, мне не нравится идея других боев-кроссоверов [между боксом и ММА], – сказал Уайт, отметая тем самым слухи о боях Андерсон Силва – Рой Джонс и Джими Манува – Дэвид Хэй. – Но конкретно об этом бое все очень много говорят. Это масштабная история.

И теперь мои ребята говорят о том, что хотели бы подраться с кем-то из боксеров, а боксеры говорят о поединках против моих бойцов. Но [поединок МакГрегор – Мэйвезер] будет первым и последним таким боем.

Это интригующий поединок. Я не собираюсь рассказывать, кто победит, а кто проиграет, но Флойду уже 40 лет, а МакГрегору – 27. У Мэйвезера всегда были проблемы с левшами, а МакГрегор – левша. Конор может нокаутировать с обеих рук, а Флойд – нет».