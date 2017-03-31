Боец Bellator и аналитик Чел Соннен видит угрозу всему боксу в поединке между Флойдом Мэйвезером с Конором МакГрегором.

«Самая важная деталь этого боя, которую никто не обсуждает, заключается в том, насколько общество не уважает бокс. Люди начинают воспринимать бокс как ненастоящий вид спорта, и они могут быть правы!

Позором просто является тот факт, что можно поставить на бой непобежденного в боксе спортсмена и человека, никогда не проводившего профессиональные бои по боксу. Добавьте к этому, что некоторые люди из бизнес-мира бокса считают, что такой спортсмен может побить непобежденного чемпиона, лучшего боксера в истории.

Если Конор протянет 30 секунд боя с Флойдом Мейвезером, то это опозорит бокс. А я считаю, что он протянет. Если Конор протянет первый раунд, то бокс превратится в поддельный вид спорта», – сказал Соннен.