Тони Фергюсон дал интервью программе The MMA Hour, где поделился мнением о возможном бое Мэйвезер – МакГрегор.

«Без вариантов, – сказал Фергюсон о шансах МакГрегора в поединке против Мэйвезера, – Флойд – боец вообще другого уровня. И если Конор хочет боксировать, то я готов. Давай побоксируем. Этот парень будет просто проглочен в бою в стойке».

«Ну а почему нет? – ответил Тони на вопрос, считает ли он себя достойным боя за титул чемпиона UFC в легком весе. – Я должен был драться за временный пояс. Чувствую себя достойным претендентом. У меня 9 побед подряд и немалое количество премий за лучшее выступление вечера. Думаю, что я это заслужил. Я собираюсь пройти сквозь всех этих чуваков. Просто продолжить приканчивать их и нокаутировать. Так что если вам, ребята, нужно кого-то нокаутировать, то я готов».