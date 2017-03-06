Тони Фергюсон опубликовал в своем инстаграме видео с вызовом на бой чемпиона в легком весе Конора МакГрегора.

Фергюсон во время вечера UFC 209, где он должен был изначально драться, показывает жестом чемпионский пояс.

«Конор МагГрегор, ты следующий!!!» – написал Фергюсон.

4 марта Фергюсон должен был провести бой против Хабиба Нурмагомедова за титул временного чемпиона UFC в легком весе. Накануне процедуры взвешивания, Нурмагомедову стало плохо во время сгонки веса в сауне, он был госпитализирован, а бой отменен. Фергюсон получил часть своего гонорара за бой в качестве компенсации. Пока руководство UFC официально не объявляло, кто будет противником американского бойца в следующем поединке.