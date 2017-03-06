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    Тони Фергюсон: «МакГрегор, ты следующий!»

    Теги UFC Конор МакГрегор Тони Фергюсон

    Тони Фергюсон опубликовал в своем инстаграме видео с вызовом на бой чемпиона в легком весе Конора МакГрегора.

    Фергюсон во время вечера UFC 209, где он должен был изначально драться, показывает жестом чемпионский пояс.

    «Конор МагГрегор, ты следующий!!!» – написал Фергюсон.

     

    @thenotoriousmma You’re Next!!! #ElCucuy #TonyFergusonMMA #FutureChamp #Road2Gold @ufc @danawhite

    Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt)

    4 марта Фергюсон должен был провести бой против Хабиба Нурмагомедова за титул временного чемпиона UFC в легком весе. Накануне процедуры взвешивания, Нурмагомедову стало плохо во время сгонки веса в сауне, он был госпитализирован, а бой отменен. Фергюсон получил часть своего гонорара за бой в качестве компенсации. Пока руководство UFC официально не объявляло, кто будет противником американского бойца в следующем поединке.

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