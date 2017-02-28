Претендент на временный титул UFC в легком весе Тони Фергюсон считает, что чемпион в его весовой категории Конор МакГрегор избегает боя с ним, пытаясь получить боксерский поединок с Флойдом Мэйвезером.

«Он пытается избежать меня, пытаясь перейти в бокс. Но мне плевать. Мы занимаемся мужским спортом», – заявил Фергюсон.

Из-за перерыва в карьере, который сделал МакГрегор, промоушен решил организовать бой за временный титул, который состоится уже 4 марта на UFC 209. Фергюсон уверен в своих силах как в потенциальном бою с МакГрегором, так и в ближайшем поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я пахал, делая свое дело, и у нас с Хабибом будет война. Чем бы ни занимался Конор, пускай пока делает все, что захочет. У него скоро родится ребенок.

Я сказал ему: иди, трать эти деньги. Делай то, что нужно, а потом вернись, когда будешь готов стать мужчиной. Я никуда не денусь из этого веса. Следующий соперник получит свое, но сейчас меня ждет бой с Хабибом», – сказал Фергюсон.