Боец UFC Ислам Махачев, близкий друг и спарринг-партнер Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, как себя чувствовал Хабиб накануне отмены поединка против Тони Фергюсона.

«Последняя тренировка Хабиба проходила в обычном режиме. Она была не слишком интенсивной — но он хорошо потел, сумел согнать больше трех килограммов. Оставалось убрать совсем немного... Все шло по плану. И вдруг начались сильные боли. Я не думаю, что в этом есть вина диетолога или чья-то еще. Просто подвело здоровье.

Бой с Фергюсоном был самым важным в карьере Хабиба. Поэтому он готовился к нему в очень энергозатратном режиме. Наверное, именно это и сыграло роковую роль — организму просто не хватило сил и ресурсов для своевременного восстановления.

Эти боли было невозможно терпеть. Но Хабиб терпел. Он до последнего отказывался от звонка в скорую. Но здоровье — оно важнее любого боя. И в итоге командой было принято решение звонить врачам — хотя Хабиб и протестовал против этого.

Мы полночи упрашивали Хабиба поехать в больницу. Он отказывался. Потом, когда уже приехали в госпиталь, не хотел ложиться под капельницу — было ясно, что в этом случае процентов на 80 бой отменят. Повторял: «Я буду драться, я буду драться...» Но диагноз докторов был категоричным — никакого боя.

Еще до того, как вызвать скорую, наш менеджер звонил и лично Уайту, и организаторам боев. Но никто не взял трубку — что, в общем-то, понятно, три часа ночи. Хабиб боролся за право выйти в клетку до последнего. Но все те, кто был с ним рядом в это время, могут подтвердить мои слова: шансов выйти на поединок из-за этой боли у него не было. Ни единого шанса», – сказал Махачев.

По словам Ислама, Нурмагомедов пока старается держать вес близкий к его весовой категории.

«Хабиб сейчас сдерживает свой вес, пытается много не набирать. Если он перейдет в категорию до 77 кг — то наберет еще массу и не будет казаться маленьким на фоне соперников. Но мне кажется, было бы неправильно отказываться от всего того, чего он добился в легком весе. Надо сначала взять чемпионский пояс здесь — а уже потом думать, как дальше строить карьеру. Уверен, Хабиб и дальше продолжит избивать своих оппонентов — поэтому у UFC не останется другого выбора, кроме как дать ему чемпионский бой», – рассказал боец.