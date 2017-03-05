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    Хабиб должен был получить за бой против Фергюсона 500 тысяч долларов – самый большой гонорар в карьере

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    За бой против Тони Фергюсона Хабиб Нурмагомедов должен был получить 500 000 долларов – самый большой гонорар в карьере, сообщает mmafighting.com со ссылкой на Атлетическую Комиссию Невады.

    За поединок против Даррелла Хорчера Хабиб получил всего 48 000 долларов (24 000 – гарантированный гонорар + 24 000 – бонус за победу). Гонорар за бой с Майклом Джонсоном не разглашается по правилам Атлетической Комиссии Нью-Йорка.

    Фергюсон должен был получить 250 000 за бой и еще столько же – в случае победы.

    Чемпион в полусреднем весе Тайрон Вудли, дравшийся в главном поединке UFC 209, получил 500 000 долларов (400 000 + 100 000 за победу), его противник Стивен Томпсон – 380 000 долларов. Гарантированный гонорар тяжеловесов Алистера Оверима и Марка Ханта – по 750 000 долларов каждому.

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