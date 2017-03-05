Хабиб должен был получить за бой против Фергюсона 500 тысяч долларов – самый большой гонорар в карьере

За бой против Тони Фергюсона Хабиб Нурмагомедов должен был получить 500 000 долларов – самый большой гонорар в карьере, сообщает mmafighting.com со ссылкой на Атлетическую Комиссию Невады.

За поединок против Даррелла Хорчера Хабиб получил всего 48 000 долларов (24 000 – гарантированный гонорар + 24 000 – бонус за победу). Гонорар за бой с Майклом Джонсоном не разглашается по правилам Атлетической Комиссии Нью-Йорка.

Фергюсон должен был получить 250 000 за бой и еще столько же – в случае победы.

Чемпион в полусреднем весе Тайрон Вудли, дравшийся в главном поединке UFC 209, получил 500 000 долларов (400 000 + 100 000 за победу), его противник Стивен Томпсон – 380 000 долларов. Гарантированный гонорар тяжеловесов Алистера Оверима и Марка Ханта – по 750 000 долларов каждому.