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    Хабиб Нурмагомедов: «Много людей ждали этот бой, и я всех подвел»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Российский боец Хабиб Нурмагомедов извинился за срыв поединка против Тони Фергюсона.

    «Что бы ты ни делал или кем бы ты ни был, ты получишь то, что Всевышний предписал тебе. Я знаю, много людей ждали этот бой, и я всех подвел. Насчет сорванного боя – хочу извиниться перед моими болельщиками, UFC и перед моим соперником. С моим здоровьем все хорошо, бывало и хуже, но каждый раз эти испытания меня делали только сильнее. Спасибо Всем за поддержку», – написал боец.

    В ночь с субботы на воскресенье Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюслном за титул временного чемпиона UFC в легком весе. Накануне процедуры взвешивания Хабибу стало плохо во время сгонки веса в сауне и он был госпитализирован.

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