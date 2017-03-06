Российский боец Хабиб Нурмагомедов извинился за срыв поединка против Тони Фергюсона.

«Что бы ты ни делал или кем бы ты ни был, ты получишь то, что Всевышний предписал тебе. Я знаю, много людей ждали этот бой, и я всех подвел. Насчет сорванного боя – хочу извиниться перед моими болельщиками, UFC и перед моим соперником. С моим здоровьем все хорошо, бывало и хуже, но каждый раз эти испытания меня делали только сильнее. Спасибо Всем за поддержку», – написал боец.

В ночь с субботы на воскресенье Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюслном за титул временного чемпиона UFC в легком весе. Накануне процедуры взвешивания Хабибу стало плохо во время сгонки веса в сауне и он был госпитализирован.

Что такое сгонка веса и почему это главная проблема для Хабиба